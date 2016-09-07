“اتصالات” توفر إنترنت “واي فاي” مجاني خلال أيام عيد الأضحى

أعلنت “اتصالات” اليوم عن توفير خدمة الإنترنت اللاسلكي السريع “واي فاي الإمارات ” مجاناً للمقيمين في دولة الإمارات طيلة أيام عيد الأضحى المبارك اعتباراً من 8 وحتى 17 سبتمبر 2016.

وتتيح “واي فاي الإمارات من اتصالات” للمستخدمين الاتصال بشبكة الإنترنت باستخدام هواتفهم المتحركة في أكثر من 300 مكان عام عبر أنحاء الدولة، بما في ذلك مراكز التسوق والمطاعم والمقاهي، مع الاستمتاع بأفضل مستويات الجودة وسرعات الاتصال المتاحة في الإمارات.

ومن خلال هذه المبادرة، سيتمكن أي شخص يحمل رقم هاتف متحرك إماراتي من الاستمتاع مجاناً بإمكانية الوصول إلى شبكة إنترنت لاسلكي عالية السرعة طيلة فترة عيد الأضحى.

وتعليقاً على ذلك قال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في “اتصالات”: “تأتي مبادرتنا هذه في إطار حرصنا على إثراء الأجواء الاحتفالية لعملائنا في عيد الأضحى المبارك وضمان بقائهم على اتصال دائم بعائلاتهم وأصدقائهم سواء من داخل منازلهم أو أثناء التنقل. وسوف تتيح لهم شبكتنا المجانية للإنترنت اللاسلكي الاستمتاع بتجربة بيانات ذات سرعة عالية وجودة كبيرة عبر هواتفهم المتحركة”.

ومن أجل استخدام الخدمة، يتطلب من العملاء عند تواجدهم في الأماكن العامة الرئيسية في الدولة، مثل مراكز التسوق والحدائق والشواطئ والمرافق الترفيهية والرياضية والمطارات، الاتصال أولاً بشبكة “واي فاي الإمارات من اتصالات”. وبعد عملية التسجيل التي تتطلب من العميل إجراءها لمرة واحدة فقط، ستقوم “اتصالات” بإرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم السري (PIN) لضمان الاتصال الآمن والموثوق. ويتعين على العملاء بعد ذلك إدخال رقم هاتفهم المتحرك في خانة اسم المستخدم وإدخال الرقم السري (PIN) في خانة كلمة المرور. وبمجرد إتمام التسجيل، سيتاح لهم إمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت اللاسلكي مجاناً. وبعد انتهاء فترة العرض مع نهاية عطلة عيد الأضحى، سيتمكن العملاء من مواصلة استخدام “واي فاي الإمارات من اتصالات” إما مجاناً إن كان العميل مخولاً للحصول على ساعات استخدام مجانية أو من خلال شراء أي من الباقات المدفوعة المتوفرة.

ولتحديد مواقع نقاط الاتصال بشبكة الإنترنت اللاسلكي من “اتصالات” (WiFi hotspots) يمكن زيارة الموقع الإلكتروني etisalat.ae/wifi أو استخدام الخارطة التفاعلية (Around Me) في التطبيق الهاتفي (Etisalat UAE).

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