“اتصالات” تطلق خدمة المحفظة المالية المتنقلة

أطلقت مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” أمس، خدمة المحفظة المالية المتنقلة، وتتيح هذه الخدمة للمشتركين القيام بعمليات الشراء، وتحويل الأموال، ودفع فواتير المياه والكهرباء، ورسوم استخدام وسائل النقل، وإعادة تعبئة رصيد حساب “اتصالات” عبر استخدام تطبيق هاتفي واحد.

وأكدت “اتصالات” أنه يمكن للمشتركين الوصول إلى هذه الخدمة على مدار الساعة مباشرة من هواتفهم المحمولة سواء وجودهم داخل الإمارات أو خارجها، ما يجنبهم الحاجة إلى حمل النقود والتعرض لمخاطر فقدانها.

وأشار ” خالد الخولي” الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في مؤسسة الاتصالات “اتصالات” إلى أن التطبيق يتوافر مجاناً عبر متجر “غوغل بلاي” للهواتف العاملة بنظام تشغيل ” أندرويد”، ومتجر” أب ستور” للهواتف العاملة بنظام ” اَي أو إس” .

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