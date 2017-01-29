“اتصالات” تدرس تعويض المتضررين من خلل الشبكة

قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، أن مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” تدرس تعويض المتضررين من الخلل الفني الذي لحق بالشبكة أول من أمس.

وأوضحت الهيئة أن الشركة تبحث حالياً شكل التعويض، الذي قد يشمل منحهم مكالمات مجانية، وبيانات إضافية، وخيارات يجري بحثها حالياً.

وأشارت إلى أن الخلل الفني شمل المكالمات الصوتية وباقات الإنترنيت، ثم شمل الهواتف الثابتة لاحقاً.

و كانت شبكة الهواتف المتحركة لشركة “اتصالات” قد تعرضت لخلل فني أدى إلى انقطاع الخدمة في بعض المناطق وذلك يوم الجمعة الماضي، وأصدرت الشركة بياناً تعتذر فيه لعملائها عن أي ازعاج لحق بهم جراء تأثر بعض خدماتها.