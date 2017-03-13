“اتصالات ” تدرس بيع حصتها البالغة 40 % في “اتصالات نيجيريا”

نقلت وكالة رويترز عن مصادر لها أن مجموعة “اتصالات” الإمارات، تدرس بيع حصتها البالغة 40 % في شركة اتصالات نيجيريا.

وتخلفت “اتصالات نيجيريا” عن سداد مدفوعات قرض بنحو 1.2 مليار دولار مؤخرا، وتعمل اتصالات على مساعدتها بسداد هذا القرض، في سبيل تسهيل عملية البيع المحتمل لحصتها فيها.

وكانت الوكالة قد ذكرت مؤخرا أن بنوكا نيجيرية طالبت شركة اتصالات الإماراتية بضخ أموال جديدة في اتصالات نيجيريا بعد أن تخلفت عن سداد مدفوعات تتعلق بقرضها البالغ 1.2 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تجتمع اتصالات بالبنوك المحلية النيجيرية يوم الثلاثاء أو الأربعاء لحل قضية السداد، وهو ما سيجعل سعر البيع أفضل عند البت به.