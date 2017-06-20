“اتصالات”: “إي إم تي إس” تعثرت بسداد اتفاقية سداد قرض

قالت شركة “اتصالات” أن شركة إي أم تي إس المنشأة في نيجيريا، تعثرت بسداد اتفاقية قرض مع مجموعة من البنوك النيجيرية.

وأشارت الشركة في بيان لها إلى أنه من خلال المناقشات بين الشركة والمقرضين، لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن خطة لإعادة هيكلة الديون.

وأوضحت أنها تلقت إشعارا بتاريخ 09 يونيو بعدم السداد و إنفاذ القوانين المتعلقة بالضمان، مطالبة شركة “إي أم تي إس القابضة بي في” المنشأة في هولندا بنقل 100% من أسهمها في الشركة إلى يونيتد كابيتال ترستيس ليمتد أمين الضمان لمقرضي الشركة بتاريخ 15 يونيو 2017.

و بينت أن المقرضين قاموا بتمديد الموعد النهائي إلى الساعة الخامسة مساءا بتوقيت لاغوس من يوم 23 يونيو 2017.

وذكرت أنه لا توجد قيمة دفترية لهذه الأسهم في سجلاتها المحاسبية و لا تملك سوى بيانات الخدمات التشغيلية المقدمة قبلها لشركة إي أم تي إس و اتفاقيات خدمات الإدارة التقنية و الملكية الفكرية و التي تقتصر على مبلغ قدره 191 مليون درهم بتاريخ 31 مارس 2017.

وأضافت أنه في حال حصول أي تطورات هامة حول الموضوع سيتم إعلام السوق بها، وذلك وفقاً لقواعد وقوانين سوق الأوراق المالية المعمول بها.

ويشار إلى أن شركة “إي إم تي إس” نيجيريا هي شركة زميلة لشركة اتصالات بملكية فعلية بنسبة 45% و 25% من الأسهم العادية والتفضيلية على التوالي.

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