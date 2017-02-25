“اتش بي اس” تستحوذ على 25 % من “بيت الكندورة”

أعلنت بيت الكندورة، والمتخصصة باللباس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إبرام اتفاقية شراكة، تستحوذ بموجبها شركة اتش بي اس للاستثمار على ما نسبته 25 % من “بيت الكندورة”.

وبذلك تصبح اتش بي اس للاستثمار ثاني أكبر شريك في بيت الكندورة، وفق بيان رسمي صدر عنها، ولم يورد قيمة الصفقة.

ولدى بيت الكندورة 4 فروع، في أماكن حيوية وعلى رأسها جاليري لافاييت في دبي مول إلى جانب العديد من العلامات التجارية العالمية، وتستعد لافتتاح فروع أخرى لها على الصعيدين المحلي والإقليمي. كما تستحوذ بيت الكندورة وبشكل حصري على صنادل باكرسون الايطالية المصنعة يدوياً في فلورانس.

يشار إلى أن شركة اتش بي اس للاستثمار تأسست كشركة خاصة وبدعم من مجموعة الشامسي القابضة، كمجموعة مختصة في تجارة تجزئة الملابس والأزياء ضمن دول مجلس التعاون الخليجي. ولديها العديد من العلامات التجارية العالمية، وتخطط المجموعة للتوسع بالمنطقة، ولديها حالياً أكثر من 70 متجراً ضمن دول مجلس التعاون الخليجي، يعمل فيها أكثر من 500 موظف من مختلف الجنسيات.