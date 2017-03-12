اتحاد مصارف الإمارات وجمعية رواد الأعمال تنظمان ندوة نقاشية

/ نظمت جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات اليوم ندوة نقاشية تحت عنوان “رواد الأعمال والمصارف”.

وأتاحت الندوة .. منصة مفتوحة لرواد الأعمال الإماراتيين لتسليط الضوء على التحديات المالية الرئيسية التي تواجه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة واستكشاف سبل توفير الدعم اللازم لتطوير أعمالها.

وشهد الملتقى الذي ترأسه معالي عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات مشاركة ما يزيد عن 100 من رواد الأعمال الإماراتيين وعدد من أصحاب الخبرة من قطاع المصارف .

وتناول النقاط التي أثارها رواد الأعمال على صعيد حصولهم على التمويل ودعاهم إلى الأخذ بأفضل الممارسات التي يجب عليهم اتباعها لزيادة فرص الحصول على التمويل وتنفيذ استراتيجياتهم وتحقيق أهداف أعمالهم للحفاظ على الاستمرارية والنمو.

وإدراكا منه لأهمية نمو قطاع الشركات الصغيرة والتوسطة في دولة الإمارات فقد ركز معالي عبد العزيز الغرير على أنه بالرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل أكثر من 90 في المائة من مجموع الشركات العاملة في الدولة إلا أن جزءا كبيرا منها يواجه صعوبة في الاستفادة من خدمات قنوات التمويل المتوفرة.

وتطرقت الندوة إلى عدد من التحديات التي تواجه رواد الاعمال والتي تتمثل في عدم وجود هيكلية إدارية وتنظيمية وعدم وجود فرص التدريب اللازمة وضعف القدرات الابتكارية ومستوى الخبرة في مجال الأعمال فضلا عن ذلك تم تحديد التحديات المرتبطة بسياسات التدفق النقدي والتسعير وصعوبة الحصول على التكنولوجيا وقلة الإلمام بالقطاعات المعنية والأسواق التي تعمل فيها هذه الشركات فضلا عن ضعف قدرات التفاوض مع الأطراف المعنية الخارجية.

ومع بروز محدودية الحصول على التمويل اللازم كتحد رئيسي للشركات الصغيرة والمتوسطة فقد سلطت المناقشات الضوء على مجموعة من العقبات التي أدت لذلك مما ساعد المشاركين على تكوين صورة أفضل عن التحديات الراهنة والأسباب الرئيسية التي تشمل التكاليف التشغيلية المرتفعة وعدم توفر ضمانات القروض المطلوبة والسجلات الائتمانية وعدم دقة البيانات المالية وعدم الاستمرارية ونقص الخبرة إضافة إلى غياب الحوكمة والقدرة على تحقيق الاستقلالية المالية.

و قال معالي عبد العزيز الغرير إن هناك إهتماما وتطلعا كبيرا من قبل القطاع المصرفي بإتجاه توطيد العلاقات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك لدعم نمو واستدامة هذا القطاع الحيوي وذلك من خلال مبادرات توعوية وتثقيفية من شأنها تمكين الشركات من الحصول على الدعم المالي الذي يحتاجون إليه.

من جانبه قال سعادة سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين: ” تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبة في الحصول على التمويل اللازم ومن هنا جاءت مبادرة جمعية رواد الاعمال بالتعاون مع إتحاد مصارف الامارات لتنظيم هذه الندوة لتوفر منصة حوار بين رواد الاعمال أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من جهة والبنوك من جهة آخرى في سبيل بحث وتطوير أفضل قنوات التواصل والتعاون الممكنة بما يخدم مصلحة الطرفين”.. وأكد أن حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم يعتبر مهما لتعزيز روح المبادرة والابتكار.

أدار الندوة جاسم البستكي الأمين العام لجمعية رواد الأعمال الإماراتيين الذي بدوره أثنى على الحضور وقدم التحية لمعالي عبد العزيز الغرير لمساهمته النابعة من صميم الخبرات التي اكتسبها على مدار سنوات طوال في قطاع الاعمال والمصارف والتي تساهم اليوم في زيادة الوعي بين أوساط رواد الأعمال وتحفيزهم لتنمية وتطوير قدراتهم.