“اتحاد الخليج للتأمين” و”الأهلية للتأمين” تبدآن دراسة اندماج الشركتين

أعلنت كل من شركة “اتحاد الخليج للتأمين التعاوني” و”شركة “الأهلية للتأمين” بدء التفاهم الأولي لدراسة اندماج الشركتين.

وحسب بيان للشركتين على تداول، فإن الشركتين ستخضعان إلى الدراسات اللازمة ومنها الدراسة النافية للجهالة فيما يخص عملية الاندماج المقترحة، كما تعتزم كل من الشركتين التفاوض على الاتفاقية الأولية غير الملزمة وتوقيعها في غضون الاثني عشر شهراً القادمة وستحتوي الاتفاقية على الهيكل العام لعملية الاندماج بالإضافة إلى الوقت الزمني اللازم لاستكمالها.

وبعد توقيع الاتفاقية الأولية غير الملزمة ستخضع كل من الشركتين لدراسات تقنية ومالية وقانونية وستعرض نتائج هذه الدراسات على مجلس إدارة كل من شركتي اتحاد الخليج للتأمين التعاوني والأهلية للتأمين التعاوني.

وتعتبر عملية الاندماج مشروطة بالموافقات النظامية اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركتين، وسيتم اطلاع المساهمين الكرام على أي تطورات قادمة بهذا الخصوص.

وسيتم تعيين مستشار مالي من قبل شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني فيما يخص عملية الاندماج المقترحة في موعد أقصاه 16 مارس 2017.

وتم تعيين شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال) من قبل شركة الأهلية للتأمين التعاوني فيما يخص عملية الاندماج المقترحة.

وفيما يلي أهم المعلومات المالية عن الشركتين:

أهم المعلومات عن الشركتين * البيان الأهلية للتأمين اتحاد الخليج رأس المال (مليون ريال) 160.0** 220.0 مجموع الموجودات (مليون ريال) 428.8 526.3 مجموع حقوق الملكية (مليون ريال) 104.4 149.9 القيمة الدفترية للسهم (ريال) 6.52 6.81 سعر السهم الحالي (ريال) 12.40 12.50