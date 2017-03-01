“إيني” تحقق نتائج تفوق التوقعات في الربع الرابع

عادت مجموعة إيني الإيطالية للنفط والغاز إلى تحقيق أرباح في الربع الأخير من العام الماضي لتفوق توقعات السوق بدعم من إجراءات لتعزيز الكفاءة وارتفاع أسعار النفط.

وذكرت الشركة التي تسيطر عليها الدولة يوم الأربعاء أن أرباحها الصافية المعدلة في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 0.46 مليار يورو (485 مليون دولار) وهو ما يفوق متوسط توقعات المحللين الذي كشفت عنه الشركة والبالغ 0.2 مليار يورو.

وفي الفترة المقابلة من العام السابق سجلت إيني خسارة صافية معدلة بلغت 301 مليون يورو.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي إنه يتوقع نمو إنتاج النفط والغاز ثلاثة بالمئة سنويا في المتوسط خلال الأعوام الأربعة المقبلة.