إيطاليا : عجز الميزانية ينخفض في أغسطس

قالت الخزانة الإيطالية اليوم الخميس إن عجز الميزانية العامة بلغ حوالي 6.7 مليار يورو في أغسطس آب انخفاضا من 7.8 مليار يورو (8.73 مليار دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي.

وقالت الخزانة في بيان إن عجز الميزانية بلغ 30.1 مليار يورو في الأشهر الثمانية الأولى من السنة بانخفاض نحو ملياري يورو عن الفترة ذاتها من 2015.

وأضافت أن المالية العامة تتجه إلى تحقيق أهداف الحكومة للعام بأكمله.

وتهدف إيطاليا إلى خفض العجز الحكومي العام إلى 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذه السنة وهو ما يضعه تحت سقف الاتحاد الأوروبي البالغ ثلاثة بالمئة وبانخفاض طفيف عن العجز المسجل العام الماضي والبالغ 2.6 بالمئة.

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