إيطاليا تتكلف 6.6 مليار يورو لإنقاذ مونتي دي باسكي

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قال البنك المركزي الإيطالي في بيان يوم الخميس إنه يقدر أن التكلفة الإجمالية للانقاذ المالي الحكومي لبنك مونتي دي باسكي دي سيينا ستبلغ حوالي 6.6 مليار يورو (6.92 مليار دولار).

وأضاف أن التكاليف الفورية للدولة ستبلغ حوالي 4.6 مليار يورو في حين ستكون هناك حاجة في مرحلة لاحقة إلى ملياري يورو إضافيين لتعويض مستثمري التجزئة.

وقال البنك المركزي إن التكاليف “للكيانات الأخرى” ستبلغ 2.2 مليار يورو.

وقال مونتي دي باسكي -ثالث أكبر بنوك إيطاليا وأقدم بنك في العالم- يوم الاثنين إن البنك المركزي الأوروبي قدر النقص في رأسماله عند 8.8 مليار يورو مقارنة مع عجز قدره 5 مليارات يورو أشار إليه البنك في وقت سابق.

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Tags:إيطالياالمركزي الإيطاليبنوكمونتي دي باسكي
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امل صبرى

امل صبرى

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