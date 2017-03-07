“إيست نتس” تعقد مؤتمرها السنوي الرابع عشر تحت عنوان “آفاق متنامية”

تعقد “إيست نتس”، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال توفير حلولوخدمات الامتثال المالي، مؤتمرها السنوي الرابع عشر في الفترة من 7 إلى 9 مارس/آذار الجاري في فندق “غراند ميلينيوم عمّان”. وستشكل الفعالية، التي تقام تحت عنوان “آفاق متنامية”، فرصة استراتيجية لتبادل الأفكار بين فرق “إيست نتس” وقنوات التوزيع وشركاء التكنولوجيا والبائعين وخبراء الامتثال.

وستشكل الفعالية، التي تقام تحت عنوان “آفاق متنامية”، فرصة استراتيجية لتبادل الأفكار بين فرق “إيست نتس” وقنوات التوزيع وشركاء التكنولوجيا والبائعين وخبراء الامتثال.وستكشف “إيست نتس” خلال الفعالية عن شعارها لهذا العام “النمو خيارنا” والذي يعكس التوجه والتفكير المستقبلي للشركة، بالإضافة إلى عرض خارطة طريق النمو لهذا العام.وقال حازم ملحم، المدير التنفيذي لشركة “إيست نتس”: “نتطلع في كل عام إلى إقامة مؤتمرنا السنوي كونه يوفر الفرصة لتقديم خارطة طريق عملنا طوال العام. كما يعتبر المؤتمر منصة نحصل من خلالها على أفضل الأفكار حول وضعنا الحالي وأين نتجه وكيف سنصل إلى غاياتنا المنشودة.

ويعتبر مؤتمر هذا العام أكثر خصوصية، لا سيما في ظل التركيز على أهمية التغييرات الجذرية الجارية في مجال الامتثال والواقع التنظيمي”.ومن أهم الأنشطة المتوقعة في هذا المؤتمر كلمات رئيسية لخبراء بارزين في مجال الامتثال، حيث سيكون من بين المتحدثين الرئيسيين وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق غريغوري كولمان، العميل البارز الذي القى القبض على مضارب الأسهم والمحتال السابق جوردان بلفورت والذي تم تجسيد شخصيته في فيلم “ذا وولف أوف وول ستريت”.

ومن بين المتحدثين المدعون في هذا المؤتمر أيضاً سعادة الدكتور ناصر السعيدي، رئيس ومؤسس شركة ناصر السعيدي وشركاه، وهي إحدى شركات الاستشارات الاقتصادية وخدمات استشارات الأعمال الرائدة. وتقلد السعيدي سابقاً منصب رئيس الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية في مركز دبي المالي العالمي، كما قام بتأسيس معهد “حوكمة” لحوكمة الشركات ومعهد “مدراء”، حيث شغل فيهما منصب المدير التنفيذي. وتولى السعيدي أيضاً منصب وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الصناعة السابق في لبنان.

وسيشتمل جدول أعمال المؤتمر على عروض تقديمية حول استراتيجية “إيست نتس” 2020، بالإضافة إلى ورش عمل ودورات تدريبية يجريها خبير التسويق بوب أبولو.واستطاعت “إيست نتس”، التي تأسست خلال العام 1984 والحائزة على العديد من الجوائز، أن تؤسس لنفسها مكانة كبيرة في الأسواق المالية العالمية، حيث تشتمل أهم منتجاتها على الحلول المتطورة للامتثال المالي والمدفوعات والعمليات المالية السحابية والخدمات الاستشارية.Sent on:12:17 am