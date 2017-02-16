“إيرباص” تواجه نزاعًا قضائيًا

قالت وزارة الدفاع النمساوية اليوم إنها ستواصل توجيه اتهامات قانونية ضد “إيرباص” بشأن صفقة مثيرة للجدل منذ أكثر من عقد زمني لشراء طائرات مقاتلة “يوروفايتر تايفون”.

وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية أن الحكومة سترفع دعوى قضائية ضد الشركة الأوروبية، وأن الوزير سيعرض التفاصيل في وقت لاحق اليوم الخميس.

وفي عام 2003، فازت “إيرباص” بصفقة لصالح كونسورتيوم “يوروفايتر جي إم بي إتش” لتوريد 18 طائرة مقاتلة للنمسا، ويضم الكونسورتيوم أيضًا “بي إيه إي سيستمز” و”Leonardo SpA”.

وأثيرت شبهات فساد بشأن الصفقة النمساوية مراراً وتكرارًا منذ عام 2002، ولكنها ظلت غير مؤكدة حتى عام 2006، عندما حددت لجنة برلمانية في فيينا سلسلة من المدفوعات المشبوهة المرتبطة ببيع “يوروفايتر”.

ونجح التحقيق البرلماني في إثارة تساؤلات سياسية التي دفعت في النهاية كونسرتيوم “يوروفايتر” والحكومة النمساوية لإعادة التفاوض بشأن البيع والذي شمل خفض حجم الشراء إلى 15 طائرة، وتم تخفيض حجم العقد إلى حوالي 1.6 مليار يورو “1.7 مليار دولار” من حوالي ملياري يورو.