“إيرباص” تعلن بيع 40 طائرة لثلاث شركات فيتنامية

أعلنت شركة “إيرباص” الثلاثاء عن بيع 40 طائرة لثلاث شركات فيتنامية على هامش زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى البلد الشيوعي.

وستشتري شركة خطوط “فيتجيت” ذات التكلفة المنخفضة 20 طائرة “إيرباص اي 321″، وشركة الخطوط الجوية الوطنية “فيتنام إيرلاينز” عشر طائرات من طراز “اي 350″، وعشر طائرات من طراز “اي 320” لشركة “جيت ستار باسيفيك” ذات التكلفة المنخفضة في أول صفقة لها مع عملاق تصنيع الطائرات.

وقال المتحدث باسم “إيرباص آسيا” شون لي لوكالة فرانس برس إن “قيمة هذه العقود تبلع 6,5 مليارات دولار”.

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