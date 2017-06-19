“إيرباص” تعتزم إطلاق نسخة مطورة من أكبر طائرة ركاب في العالم

أعلنت شركة “إيرباص” عزمها إطلاق نسخة مطورة لأكبر طائرة ركاب في العالم “إيه 380″، والتي ستحمل اسم “إيه 380 بلس” والتي تتميز بكفاءة أكبر في استهلاك الوقود وتمنح خطوط الطيران 80 مقعدًا إضافيًا.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في “إيرباص” “جون ليهي” في بيان صدر الأحد إن “إيه 380 بلس” وسيلة فعالة لتقديم أداء اقتصادي أفضل وتحسين الأداء التشيغلي في الوقت نفسه.

وأضاف: إنها خطوة جديدة لطائرتنا الأيقونية لتقدم خدمة أفضل في ظل تزايد حركة السفر والانتقال حول العالم والحاجة لمزيد من التطور على متن طائرة “إيه 380” التي أثبتت أنها الحل الأمثل لمواجهة ازدحام المطارات الكبيرة.

وعانت “إيرباص” لتحقيق مزيد من الأرباح عبر “إيه 380” مع تحول شركات الطيران إلى الاعتماد على الطائرات الصغيرة ذات الجناحين والتي يمكنها الطيران لمسافات طويلة في ذات الوقت.

وقالت الشركة إن نموذجها الجديد “إيه 380 بلس” يتميز بتصميم جديد للجناحين والذي يمكنه من توفير ما يصل إلى 4% من الوقود المستهلك مقارنة بالمعدلات المعتادة.

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