“إيرباص” تدعم شباب الإمارات

اختتمت إيرباص الشرق الأوسط مؤخراً رحلة ميدانية لطلبة إماراتيين إلى مدينة تولوز الفرنسية تم تنظيمها بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة التربية والتعليم. وعلى مدى 6 أيام، حظي الطلبة الإماراتيون خلال زيارتهم بفرصة الاطلاع على عمليات الشركة من قبل مهندسين متخصصين فضلاً عن فرصة زيارة خطوط التجميع النهائية لطائرات عائلة A320 والطائرة العملاقة A380

وجاءت دعوة إيرباص للطلبة الإماراتيين الى تولوز كجزء من التزام الشركة الراسخ في دعم رؤية الإمارات لعام 2021 وأهدافها طويلة الأمد في تحقيق اقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة .

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: أحد أهدافنا الرئيسية دعم شباب الدولة والحرص على صقل قدراتهم ليصبحوا رواد المستقبل في مجال الطيران، ومسؤوليتنا تتمثل في تمكينهم ورعايتهم.