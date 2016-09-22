“إيرباص” تحصل على ترخيص أمريكي لتسليم طائرات لإيران

قالت شركة “إيرباص” الأوروبية اليوم إنها حصلت على أول ترخيص من الولايات المتحدة لتوريد طائرات مدنية لإيران في خطوة أولية نحو تنفيذ اتفاق بمليارات الدولارات.

وتوصلت “إيرباص” إلى اتفاق في يناير/كانون الثاني الماضي ببيع إيران 118 طائرة مدنية بعد موافقة مبدئية من السلطات الأمريكية نظراً لأن بعض مكونات تلك الطائرات تصنع في الولايات المتحدة.

وبناءً على ذلك، تكون “إيرباص” أول شركة توقع اتفاقاً مع الخطوط الجوية الإيرانية بعد الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الغربية تم بموجبه رفع العقوبات الدولية المفروضة ضدها.

وسوف يغطي هذا الترخيص تزويد طهران بطائرات طراز “إيه 320 إس” و”إيه 330 إس”، ولكن لم يتم الإشارة إلى توقيت التسليم في صفقة قدرت بشكل مبدئي بحوالي 25 مليار دولار بينما ذكر مسؤولون إيرانيون أنها قيمة الصفقة تقترب من عشر مليارات دولار.

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