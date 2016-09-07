“إيرباص” تبيع 40 طائرة إلى 3 شركات فيتنامية

أعلنت شركة «إيرباص» بيع 40 طائرة لثلاث شركات فيتنامية على هامش زيارة من يومين يقوم بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.

وستشتري شركة خطوط «فيتجيت» للرحلات المخفضة الكلفة 20 طائرة «إيرباص ايه 321»، وشركة الخطوط الجوية الوطنية «فيتنام إيرلاينز» عشر طائرات من طراز «ايه 350»، فضلاً عن عشر طائرات من طراز «ايه 320» لشركة «جيت ستار باسيفيك» ذات التكلفة المنخفضة في أول صفقة لها مع عملاق تصنيع الطائرات.

وقال المتحدث باسم «إيرباص آسيا» شون لي لوكالة فرانس برس: إن «قيمة هذه العقود تبلغ 6,5 مليارات دولار».

أنشئت فيتجيت في 2011 وهي الشركة الجوية الأولى الخاصة في البلاد، وهي تشهد توسعاً حالياً بعد سيطرتها على أكثر من 25% من الرحلات الداخلية.

في مايو أثناء زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى البلاد أعلنت الشرطة شراء 100 طائرة بوينغ 737 ماكس 200 بقيمة 11,3 مليارات دولار.

في يوليو وقعت ايرباص مع جيت ستار باسيفيك التي تملك الشركة الوطنية 70% منها ومجموعة كانتاس الأسترالية 30%، بروتوكول اتفاق لشراء الطائرات العشر.

كما تشغل الشركة التي تتخذ مقراً في مدينة هو شي منه (جنوب فيتنام) 12 طائرة من سلسلة ايه320 تستغلها بالإيجار ضمن 28 وجهة محلية وإقليمية.

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