“إيرباص” تبني أول مصنع لتجميع المروحيات في الصين

شرعت “إيرباص” في بناء أول مصنع لتجميع الطائرات المروحية في الصين، حيث تخطط الشركة الأوروبية العملاقة لإنتاج 18 طائرة عمودية كل عام بانتظار أن تفتح الصين قريبا مجالها الجوي للطائرات المنخفضة الارتفاع.

وتعاني الصين حاليا من نقص في المروحيات المدنية للاستخدامات الطبية العاجلة وغيرها بسبب سيطرة الجيش القوية على المجال الجوي.

وتخطط “إيرباص هليكوبترز” لاستكمال مصنعها في مدينة تشينغداو الساحلية (شرق) بحلول نهاية العام المقبل.

وستكون أول مروحية جاهزة للتسليم في منتصف عام 2019، بحسب ما أفاد رئيس شركة “إيرباص هليكوبترز” المتفرعة عن شركة “إيرباص” الأوروبية، غيوم فور، خلال مراسم وضع الحجر الأساس للمصنع السبت.

وأضاف أن المصنع سيكون الأول لصانع طائرات مروحية أجنبي على الأراضي الصينية وسيتم تشغيله بشكل مشترك من قبل “إيرباص هليكوبترز” و”شركة تشينغدوا المتحدة العامة للطيران”.

وباتت الصين العام الماضي أكبر سوق للشركة حيث كانت “إيرباص” هي الشركة المصنعة لـ48 من أصل 100 مروحية اشترتها بكين.

وتملك الصين أسطولا من 800 مروحية فقط، مقارنة بـ8000 تمتلكها الدول الأوروبية و12 ألفا للولايات المتحدة، وهو ما يجعل إمكانات النمو واسعة في هذا المجال.

تعليقات

comments