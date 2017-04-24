إيران ثاني أكبر مصدر للنفط إلى كوريا الجنوبية

احتلت إيران المرتبة الثانية بين أكبر مصدري النفط لكوريا الجنوبية خلال الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة إنتاجها أملًا في استعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات الدولية قبل عام، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها طهران هذا المركز على مدار فصل كامل.

وقالت شركة النفط الوطنية الكورية التابعة للدولة الإثنين، إن واردات البلاد من إيران خلال مارس/ آذار سجلت مستوى قياسيًا بلغ 18.54 مليون برميل، بأكثر من ضعف ما كانت عليه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وخلال الثلاثة أشهر الأولى من العام بلغت شحنات النفط الإيراني إلى كوريا الجنوبية 46.73 مليون برميل، وهو أعلى مستوى يسجل خلال فصل، ويزيد بأكثر من الضعف عن المستوى المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وخلال الربع الأول من عام 2016، جاءت إيران في المركز الخامس بين أكبر موردي النفط إلى كوريا الجنوبية، بعد كل من السعودية والعراق والكويت وقطر.