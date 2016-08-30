إيران توقع 7 اتفاقات مبدئية مع شركات أجنبية لدراسة حقول نفط

نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية علي كاردور قوله يوم الثلاثاء إن إيران وقعت سبعة اتفاقات أولية جديدة مع شركات نفط أجنبية.

وأضاف كاردور أن العقود المتعلقة بدراسة حقول نفط إيرانية وقعت مع شركات من بينها أو.إم.في النمساية وتوتال الفرنسية وفينترشال الألمانية وبرتامينا الاندونيسية إلى جانب لوك أويل وزاروبجنفت من روسيا.

وتحتاج إيران استثمارات أجنبية لاصلاح وتحديث حقول النفط والغاز وتسعى لنقل التكنولوجيا إلى قطاعها النفطي بعد عزلة استمرت نحو عشر سنوات.

ولا يزال الكثير من شركات النفط الغربية والآسيوية ينتظر إعلان طهران عن شروط عقود النفط والغاز الجديدة.

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