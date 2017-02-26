إيران تنوي إصدار سندات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات طاقة

قال موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الانترنت إن إيران تسعى لطرح سندات مقومة بالريال والعملة الصعبة بقيمة تصل إلى 4.5 مليار دولار بحلول مارس آذار 2018.

ترغب السلطات الإيرانية في جذب المستثمرون الأجانب بعد رفع العقوبات عن طهران. لم تشهد إيران أي إصدارات سندات دولية منذ الثورة في أواخر عام 1979.

وأضاف الموقع أن البرلمان أقر يوم السبت بندا في ميزانية السنة الفارسية التي تبدأ في 21 مارس آذار يسمح لوزارة البترول بطرح سندات بثلاثة مليارات دولار مقومة بالريال وبالعملة الصعبة.

وأوضح انه بموجب بند آخر في الميزانية الجديدة تمت الموافقة عليه يوم السبت يمكن للوزارة إصدار ما تصل قيمته إلي 50 تريليون ريال (1.5 مليار دولار) من السندات.

وبحسب نص مشروع الميزانية تستخدم السندات البالغة قيمتها ثلاثة مليارات دولار لسداد ديون الوزارة عن مشروعات قائمة والسندات البالغة 1.5 مليار لتمويل مشروعات نفط وغاز