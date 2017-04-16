إيران تطلق مشروعات غاز بحرية في الخليج

أطلقت إيران يوم الأحد عدة مشروعات في الخليج قالت إنها ستنتج 150 مليون متر مكعب يوميا من الغاز من أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم والذي تتشاركه مع قطر.

وفي مناسبة نقلها التلفزيون الحكومي في بث مباشر، افتتح الرئيس الإيراني حسن روحاني خمسة مشروعات جديدة قال مسؤولون إنها ستضع إيران على قدم المساواة مع قطر في استكشاف حقل الغاز البحري الذي تسميه طهران بارس الجنوبي وتطلق عليه الدوحة حقل الشمال.

ولم يحدد روحاني ولا المسؤولون الآخرون الذين شاركوا في المناسبة ومن بينهم وزير النفط بيجن زنغنه إطارا زمنيا للمشروعات.

وقالت وسائل إعلام حكومية إن إيران أطلقت أيضا أربعة مشروعات للبتروكيماويات طاقتها الإنتاجية مليونا طن سنويا وتقدر قيمتها بنحو ملياري دولار.

وفي وقت سابق هذا الشهر قالت قطر إنها رفعت التجميد الذي كانت فرضته على تطوير الحقل المشترك مع سعي أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لمواجهة زيادة متوقعة في المنافسة.