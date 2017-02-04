إيران تطرح مناقصة لتطوير حقول نفط وغاز في منتصف فبراير

قال مسؤول في شركة نفط حكومية إيرانية يوم السبت إن إيران ستطرح عقودا جديدة لتطوير حقول نفط وغاز في منتصف فبراير شباط في أول مناقصة من نوعها منذ رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها قبل عام.

ونقلت وكالة الطلبة للأنباء (إسنا) عن علي كاردور رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله “كان من المزمع طرح أول مناقصة بنهاية يناير لكنها ستطرح في 15 فبراير متأخرة 15 يوما.”

وأضاف “تأهلت 29 شركة وكنا نود أن نضيف المزيد من الشركات للقائمة.”

وتأمل إيران – وهي ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك – في أن تجتذب عقودها النفطية الجديدة شركات أجنبية وتعزز الإنتاج بعد سنوات من ضعف الاستثمارات.

ويقول بعض المحللون إن العقود النفطية الإيرانية لا تبدو بالجاذبية الكافية لضخ مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي المباشر في وقت يشهد انخفاضا في أسعار النفط العالمية وخاصة لدى مقارنتها بعقود جديدة يطرحها العراق ومكنته من تعزيز إنتاجه.

وتأجل طرح مناقصات بالنظام الجديد عدة مرات دون تحديد أسباب.