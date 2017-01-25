إيران تدفع 1.9 مليار دولار كتعويض لتركيا

تعتزم إيران دفع 1.9 مليار دولار كتعويض إلى شركة النفط والغاز التركية “بوتاس”، وذلك تنفيذاً لقرار محكمة دولية أكد مبالغة طهران في أسعار صادراتها النفطية إلى أنقرة.

وفي تصريحات لوكالة “مهر” للأنباء، قال الرئيس التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية “حميد رضا عراقي” إن المحكمة قضت بأن صادرات إيران من الغاز إلى تركيا كانت بسعر أعلى مقارنة مع المنتجين الآخرين في المنطقة، وألزمتنا بخفض سعر الغاز المصدر بما يقرب من 13٪.

وأضاف “عراقي” أن الأتراك سعوا في البداية لتخفيض سعر الغاز الإيراني بنسبة 25%، ولكن الجانبين استقرا في النهاية على تخفيضه بنسبة 13.3%.

وتعتبر إيران – التي بدأت في تصدير الغاز إلى تركيا في عام 2001 – ثاني أكبر موردي الغاز إلى أنقرة بعد روسيا، حيث تزودها سنوياً بعشرة مليارات متر مكعب من الغاز.

ولم يتم الكشف رسمياً عن سعر الغاز الإيراني، ولكن عددا من وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى كونه أعلى من سعر الغاز الروسي والأذربيجاني.