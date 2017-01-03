إيران تخشى أزمة نقص غاز

وقالت الشركة في بيان نقله الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) «أوقفت شركة تركمانجاز بشكل مفاجئ..وغير منطقي ومناقض للاتفاقية..إمدادات الغاز إلى إيران صباح أول من أمس مطالبة بالدفع السريع لمبالغ مثار خلاف.»

دعت شركة الغاز الوطنية الإيرانية المستهلكين إلى تقليص استهلاك الغاز بعد أن أوقفت تركمانستان تصدير الغاز إلى إيران أول من أمس في نزاع طويل الأمد حول متأخرات بعد أيام من إعلان طهران أن المسألة تم حلها مؤقتا.

ولم يصدر تعليق فوري من تركمانجاز ورغم دعوة المواطنين للحد من استهلاك الغاز قالت شركة الغاز الوطنية الإيرانية إن زيادة الإنتاج وتقييد الاستخدام الصناعي قد يساعدان على تجنب حدوث نقص خلال أشهر الشتاء.

وقالت الشركة في البيان «زيادة الإنتاج… وتقليص الاستهلاك في محطات الكهرباء والصناعات والمنازل في الشتاء من الممكن أن يعوضا الواردات.»

وقالت طهران في ديسمبرإن تركمانستان هددت بوقف صادرات الغاز بسبب متأخرات تصل إلى نحو 1.8 مليار دولار وترجع إلى أكثر من عشر سنوات مضت. وكانت إيران تريد إحالة المسألة إلى التحكيم.

لكن وكالة أنباء مهر نقلت عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قوله يوم الجمعة إن تركمانستان توصلت إلى اتفاق مؤقت مع بلاده لاستمرار تصدير الغاز.