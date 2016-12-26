إيران تتفاوض مع “بوينج” لإتمام صفقة توريد

كشفت إيران الأحد عن عقدها لمفاوضات مع “بوينج” لدفع ما يقرب من نصف السعر المعلن لإتمام صفقة شراء 80 طائرة من إنتاج الشركة الأمريكية والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 16.6 مليار دولار.

و قال نائب وزير النقل “أصغر فخرية كاشان”: أعلنت “بوينج” أن قيمة الاتفاق لتوريد 80 طائرة يبلغ 16.6 مليار دولار، لكن نظراً لطبيعة الطلب والخيارات المحتملة فإن قيمة العقد تساوي نصف هذا المبلغ.

وأضاف أن هناك مباحثات مع شركة ” إيه تي أر” الأوروبية لتوريد 20 طائرة أخرى لإيران، على أن يصل فريق من الشركة إلى طهران هذا الأسبوع لاستكمال المحادثات.

ووقعت “بوينج” و”إيرباص” على حد سواء عقودا لتزويد إيران بعدد كبير من الطائرات، وهي اتفاقات تعد الأولى من نوعها منذ رفع العقوبات الدولية عن طهران التي تسعى جاهدة لاستبدال أسطولها القديم من الطائرات المدنية.

ورغم حاجة إيران الملحة لاستبدال طائراتها إلا أن الشركات المنتجة تواجه تراجعاً ملحوظاً في الطلب، وهو ما يعزز احتمالات حصول طهران على تخفيضات مقابل طلبياتها الكبيرة.