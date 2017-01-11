“إيران إير” تتسلم أول طائرة من “إيرباص”

تسلمت شركة “إيران إير” اليوم أول طائرة “إيرباص” منذ رفع العقوبات الدولية التي فرضت ضد طهران، وذلك في ضوء الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى الغربية.

ودعا رئيس مجلس إدارة “إيران إير” “فارهاد بارفاريش” رئيس شركة “إيرباص” الأوروبية للتحليق على متن طائرة جديدة طراز “إيه 321” التي تم تسليمها للشركة.

ومن المنتظر إجراء مراسم احتفالية يوم الخميس عند وصول أول طائرة “إيرباص” إلى العاصمة الإيرانية “طهران”.

ويمكن لهذه الطائرة استيعاب 189 مسافراً كما أنها تعد الأولى ضمن اتفاق أبرم عام 2015 لتسليم “إيرباص” 100 طائرة لإيران، كما طلبت شركة “إيران إير” من “بيونج” الأمريكية 80 طائرة.