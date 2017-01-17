إيرادات السياحة الأردنية تستقر عند 4 مليارات دولار

قالت وزيرة السياحة الأردنية يوم الاثنين إن إيرادات القطاع السياحي استقرت عند أربعة مليارات دولار في 2016.

واستقبل الأردن 3.8 مليون زائر أجنبي قضوا ليلة واحدة على الأقل في البلاد بزيادة 2.6 بالمئة عن العام السابق حسبما ذكرت الوزيرة لينا عناب.

ويقول المسؤولون إن المملكة اجتذبت أعدادا أكبر من السياح من دول الخليج العربية في الأعوام الأخيرة مما عوض تراجع رحلات شركات السياحة الأوروبية إلى المنطقة بسبب القلاقل السياسية.

والسياحة مصدر رئيسي للعملة الصعبة في الأردن وتسهم بنحو عشرة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كان المستثمرون ضخوا مليارات الدولارات على مدى العشر سنوات الأخيرة في سلسلة من الفنادق بأنحاء البلاد .