“إنفستكورب” يستحوذ على أحد أكبر أبراج مدينة سياتل

أعلن بنك «إنفستكورب» عن استحواذ ذراعه للاستثمار العقاري في الولايات المتحدة على مبنى «901 فيفث أفينيو» المكتبي المصنف من الفئة (أ) والمكون من 41 طابقاً في مدينة سياتل بولاية واشنطن، بقيمة تقارب 223,5 مليون دولار وتعد هذه ثاني صفقة استحواذ ضمن إطار مبادرة «إنفستكورب» الجديدة لشراء عقارات عالية الجودة تتمتع بمعدلات إشغال ممتازة وتوفر تدفقات نقدية مجزية في الأسواق الأميركية.

وتأتي الصفقة في أعقاب استحواذ البنك على مبنى «733- 10 ستريت» المكتبي من الفئة (أ) في واشنطن العاصمة مقابل حوالي 180 مليون دولار.

ويعد «901 فيفث أفينيو» – الذي تبلغ مساحته 540,589 قدماً مربعة – مبنى مكتبياً، ويحظى بموقع استراتيجي في قلب منطقة الأعمال بمدينة سياتل وتشكل المكاتب المؤجرة في العقار نحو 90% من مساحته ويشغلها 46 مستأجراً بمن فيهم العديد من الشركات العاملة في التكنولوجيا والخدمات القانونية والمهنية.

وتشكل سياتل إحدى الأسواق الرئيسية ووجهة مهمة للاستثمارات العقارية في الولايات المتحدة فضلاً عن امتلاكها واحدة من أدنى معدلات إشغال العقارات وأعلى معدلات النمو المتوقع في أسعار الإيجارات في البلاد وتحظى السوق بمعـدل سنوي لنمو الوظـائف 2,8% متفوقة بذلك على المعدل الوطني البالغ 1,9%، ومن المتوقع أن تسجل نمواً قوياً خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

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