إنفاق السياح في كندا يسجل أعلى مستوى في 20 عاما

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أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن إنفاق السياح في كندا سجل أكبر قفزة في حوالي 20 عاما في الربع الثالث من 2016 مدفوعا بين عوامل أخرى بضعف الدولار الكندي.

وقالت هيئة الاحصاءات الكندية إن إجمالي إنفاق السياح الأجانب والمحليين زاد بنسبة 2.2 بالمئة عن الربع الثاني ليصل إلى 21.3 مليار دولار كندي (16.1 مليار دولار أمريكي) وهي أكبر زيادة من حيث النسبة المئوية منذ الربع الثاني من 1997 .

وتراجعت قيمة الدولار الكندي في 2016 في أعقاب هبوط أسعار النفط.

وفي الصيف الماضي كان الدولار الأمريكي يشتري 1.32 دولار كندي مقارنة مع 1.06 دولار كندي قبل عامين.

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Tags:إنفاقالسياحةكندا
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امل صبرى

امل صبرى

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