إنشاء سوق مجتمعي في مدينة محمد بن زايد بتكلفة تبلغ 172 مليون درهم

وقعت ” بلدية مدينة أبوظبي” وشركة “الصحراء للنقليات العامة والتخليص” اتفاقية مساطحة تقوم بموجبها الشركة بتصميم وبناء وتشغيل واستثمار مشروع السوق المجتمعي في مدينة محمد بن زايد بتكلفة تصل إلى 172 مليون درهم.

ووفقا لـ”وام” تبلغ مدة تنفيذ مشروع سوق مدينة محمد بن زايد سنتين ويمتد السوق على مساحة طابقية تبلغ 36 ألف متر مربع.

وتعتزم البلدية تنفيذ وتشييد منظومة الأسواق المجتمعية التي تبلغ 7 أسواق بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، لتضم محلات التجزئة ومرافق مجتمعية ومرافق خدمات حكومية للمجتمعات والأحياء السكنية وبما يحقق فكرة البلدية ” 3 في 1 ” أي الدمج ما بين المرافق مجتمعية ومحلات التجزئة الملائمة وعناصر خدمة العملاء لخدمة الإحياء والمناطق السكنية في البر الرئيسي وجزيرة أبوظبي.