” إنجي” تستحوذ على 40% من أسهم “تبريد” من “مبادلة”

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، أنها اتفقت على بيع 40% من أسهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي “تبريد” – المدرجة في سوق دبي – إلى شركة إنجي العاملة في قطاع الطاقة مقابل 2.8 مليار درهم .

وأوضحت شركة مبادلة التي تمتلك حالياً حوالي 82% ( من خلال الجميع بين حقوق الملكية وسندات إلزامية التحويل) من أسهم “تبريد” أنها ستقوم بتحويل كافة سنداتها إلزامية التحويل إلى أسهم عادية، حيث ستحصل شركة “أنجي” على 1086 مليون سهم (تعادل حصة 40% في تبريد) مقابل سعر وقدره حوالي 2.62 درهم للسهم الواحد.

وأشارت إلى أنها ستحتفظ بالـ 1136 مليون سهم، ليصبح إجمالي حصتها في “تبريد” ما يعادل حوالي 42%.

وذكرت شركة “مبادلة” أنها ستظل أكبر المساهمين في شركة “تبريد” بعد إنجاز صفقة البيع التي تخضع للحصول على موافقات الجهات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن المتوقع استكمالها خلال الربع الثالث من عام 2017.

كما اتفقت شركة “مبادلة” و شركة “إنجي” على ترتيبات تعاون معينة تهدف إلى دعم استراتيجية النمو في شركة “تبريد” وفريها الإداري، باعتبارهما مساهمين على المدى الطويل في الشركة.

ويشار إلى أن شركتي “مبادلة” و “إنجي” ترتبطان بشراكة قديمة كمستثمرين في شركة “إس إم إن باور القابضة” وهي أكبر شركة لتوليد الطاقة الكهربائية في سلطنة عمان.

تعليقات

comments