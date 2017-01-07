إنجاز 75 % من المحطات الأربع لمشروع “براكة” للطاقة النووية

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وصول نسبة إنجاز مشروع محطات براكة الأربع للطاقة النووية إلى نحو 75 %، بعد إنجاز 50 % من إجمالي العمليات الإنشائية بالمحطتين الثالثة والرابعة في مشروع “براكة” للطاقة النووية بأبوظبي.

وقد تم استكمال تركيب أنابيب أنظمة التبريد وربط حاوية المفاعل بمضخات التبريد ومولد البخار في المحطة الرابعة وتركيب كافة عناصر المولد التوربيني تجعلنا على أهبة الاستعداد لتركيب الجهاز الضاغط في منتصف العام 2017 .

و تم البدء بمرحلة جديدة من العمليات الإنشائية الخاصة بالمحطتين، بعد أن تم الانتهاء من أعمال تركيب البطانة الداخلية لقبة مبنى احتواء المفاعل الخاص بالمحطة الثالثة والانتهاء من تركيب أنابيب أنظمة التبريد وربط حاوية المفاعل بمضخات التبريد ومولد البخار في المحطة الرابعة إضافة إلى تركيب جميع أجزاء المولد التوربيني.

يشار إلى أنه مع تركيب البطانة الداخلية للقبة في المحطة الثالثة ارتفعت نسبة إنجاز العمل الإجمالي إلى أكثر من 62 % من إجمالي العمليات الإنشائية لقبّة مبنى احتواء المفاعل ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء قبة المفاعل في الربع الأول من عام 2017 أي بعد عام تقريباً من إنجاز قبة المفاعل الثاني.

وبدأت عمليات الإنشاء الخاصة بمشروع الطاقة النووية السلمية في براكة عام 2012 ومن المقرر إتمام بناء محطات المشروع الأربع عام 2020 وستوفر هذه المحطات نحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء الناتجة عن مصادر صديقة للبيئة.