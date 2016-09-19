الصين تعزز إنتاجها من النحاس لأعلى مستوى في ستة أشهر

عززت الصين التي تعد أكبر منتج للنحاس المكرر في العالم إنتاجها لأعلى مستوياته في ستة أشهر على الأقل، مع توسيع الطاقة الإنتاجية للمصاهر المحلية وسط زيادة الأرباح.

ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة اليوم، ارتفاع الإنتاج إلى 743 ألف طن متري في أغسطس/آب من 722 ألف طن في الشهر السابق و 663 ألفًا في العام الماضي.

كما أظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج 8.7% إلى مستوى قياسي بلغ 5.5 مليون طن في الأشهر الثمانية الأولى من العام.

وفي الوقت نفسه، أوضح المكتب أن إنتاج الزنك بلغ 517 ألف طن الشهر الماضي من 506 آلاف طن في نفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفض 1% إلى 4.05 مليون طن في الأشهر الثمانية الأولى.

تعليقات

comments