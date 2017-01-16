“إنبكس” اليابانية تتفق مع “أدنوك” لتمديد امتيازها في حقلين في أبوظبي

قالت شركة إنبكس كورب اليابانية يوم الاثنين إنها اتفقت مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) على تمديد امتيازها بخصوص حصتها في كل من حقلي سطح وأم الدلخ البحريين في أبوظبي لنحو 25 عاما.

وجرى التوصل للاتفاق خلال زيارة وزير التجارة الياباني هيروشيجي سيكو للإمارات العربية المتحدة مطلع الأسبوع.

وقالت الشركة التي تتخذ من طوكيو مقرا لها إنه في إطار الاتفاق الأساسي سيتم تمديد امتياز الشركة بخصوص حصتيها في الحقلين إلى نهاية 2042 من مارس آذار 2018.

وأضافت أن إنبكس ستحصل على حصة إضافية نسبتها 28 بالمئة مملوكة حاليا لأدنوك في حقل أم الدلخ لتزيد حصة الشركة اليابانية إلى 40 بالمئة. ولم يتم الكشف عن سعر الحصة.

وتملك إنبكس 40 بالمئة في حقل سطح.

وذكرت أن حقلي سطح وأم الدلخ اللذين تديرهما شركة تطوير حقل زاكوم (زادكو) ينتجان نحو 20 ألفا و15 ألف برميل يوميا على الترتيب.