“إمباور” توفر خدماتها لـ”برج العرب” و”جميرا بيتش”

أنجزت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، المرحلة الثانية من مشروع ربط مرافق مشروع مدينة جميرا بخدمة تبريد المناطق وتوصيل الخدمة فعلياً إلى فندقي برج العرب و جميرا بيتش و أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، حيث تبلغ السعة الإجمالية لطاقة التبريد المبدئية إلى 10 آلاف طن من محطة تبريد المناطق الرئيسية.

ووقعت «إمباور» اتفاقية المشروع الذي يتكون من 3 مراحل مع مجموعة جميرا لتزويد مشروع مدينة جميرا في دبي، والذي يضم معالم سياحية فاخرة تتضمن «برج العرب» وفندق «جميرا بيتش» و«مدينة جميرا»، و«فندق جميرا النسيم» وغيرها بخدمة تبريد المناطق.

وتأتي الاتفاقية في إطار خطة «إمباور» الاستراتيجية لتوسيع شبكتها لتشمل كل أنحاء إمارة دبي، وبخاصة أهم معالمها ومبانيها الحكومية والسياحية والمناطق السكنية، والتي كان آخرها أبراج الإمارات ومبنى جمعة الماجد على شارع الشيخ زايد.

وذلك في إطار تنفيذ الرؤى والتوجهات التي تتعلق بضرورة استبدال أنظمة التبريد التقليدية بخدمة تبريد المناطق لإحراز تقدم ملموس في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 بهدف المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة في كل القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها السياحية.

وخلال المرحلة الأولى من المشروع، تم توصيل خدمة تبريد المناطق إلى «فندق جميرا النسيم» في الربع الأول من 2016، ومن المخطط إتمام توصيل الخدمة في المرحلة الثالثة من المشروع إلى مدينة جميرا 1 و2 و3 عام 2018، وذلك بعد الانتهاء من بناء محطة تبريد المناطق الدائمة للمنطقة ككل.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: المرحلة الثانية تمثل النقطة الأساسية لمشروع ربط مرافق مشروع مدينة جميرا بالكامل، نظراً للأهمية الاستراتيجية والسياحية التي تحظى بها مرافق تلك المرحلة التي تمثل أيقونة سياحية عالمية.

فمنذ اللحظات الأولى ونحن نحمل على عاتقنا مسؤولية إنجاز تلك المرحلة والمشروع بأكمله لما يمثله من أهمية كبيرة ونقلة نوعية لمشروعات «إمباور» في دبي، ويسهم أيضاً في تجديد الثقة في خدمة تبريد المناطق في دبي والمنطقة والعالم. وللمشروع الحالي طبيعة خاصة، حيث يتضمن العديد من الأمور التقنية المعقدة.

وتم الانتهاء من الأعمال في الربع الثالث من 2016، أي قبل موعد تحويل الخدمة الذي كان محدداً سلفاً في يناير الجاري، وهو ما يعكس مدى التزام إمباور بالخطة الموضوعة بكل دقة بعد دراسة المرحلة من كل الجوانب. وقال بن شعفار: «نتوقع خلال الفترة المقبلة مزيداً من العملاء من كل القطاعات والإقدام على تحويل خدمة التبريد التقليدية إلى نظم تبريد المناطق».