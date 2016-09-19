“إمباور” تطلق خدمة الدفع عبر تطبيق “mPay”

أعتمدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور” – أكبر مزود لخدمة تبريد المناطق في العلم – خدمة دفع الفواتير عبر تطبيق “mPay” التابع لحكومة دبي الذكية الأكثر أمانا للدفع الإلكتروني بواسطة البطاقات الائتمانية بهدف تسريع الإجراءات المتعلقة بالدفع والارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء وتطويرها على كافة الأصعدة.

ويمثل “mPay” منصة عامة للدفع أطلقتها حكومة دبي الذكية من أجل إيجاد وسيلة سهلة وآمنة لدفع قيمة الخدمات والفواتير مثل “ديوا” و”اتصالات” و”سالك” وغيرها تحت مظلة دفع واحدة بواسطة البطاقات الائتمانية.

وتستهدف “إمباور” من تلك الوسيلة الإلكترونية الجديدة كافة شرائح عملائها داخل المنشآت السكنية والتجارية التي تغطيها خدمات تبريد المناطق كما يمكن للعملاء حاليا استخدام الخدمة بشكل كامل ..بالإضافة إلى ذلك يمكن للعملاء دفع قيمة فواتير “إمباور” عن طريق تطبيق “دبي الآن” الذي أطلقته أيضا حكومة دبي الذكية ويضم أكثر من 50 خدمة ذكية مقدمة من معظم الجهات الحكومية في دبي.

وقال سعادة أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ “إمباور” ” ان إطلاق خدمة الدفع الجديدة “mPay ” يأتي مواكبة لمبادرة دبي مدينة ذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والذي وجه بضرورة تحول كافة الخدمات وطرق الدفع إلى النظام الذكي خاصة عبر التطبيقات الإلكترونية وهو الذي سينعكس بالضرورة على سرعة إنجاز المعاملات وعمليات الدفع وبالتالي على جودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا.

وأضاف ابن شعفار اننا نحرص من وراء كافة خدماتنا إلى نيل ليس فقط رضا عملائنا الكرام بل أيضا إسعادهم كما نسعى إلى تبني أحدث الوسائل التكنولوجية في عملية الدفع السهل والآمن ويسمح التطبيق بالدفع بشكل سهل وآمن للغاية عبر الهواتف الذكية حيث يمكن تنزيل التطبيق من خلال أنظمة تشغيل آي أو إس وأندرويد وبلاكبيري ليكون بذلك متاحا لكافة العملاء.

وأكد ابن شعفار قيام فريق متخصص بمتابعة تنفيذ إجراءات الدفع عبر التطبيق الإلكتروني بشكل جيد ورصد أهم العقبات التي تقف حائلا أمام إتمام عمليات الدفع والتغلب عليها في أقرب وقت ممكن وكذلك الحرص على سرعة استعادة الخدمات في حال توقفها بالإضافة إلى متابعة شكاوى العملاء والعمل على تحسين أداء الخدمة الذكية.

وتصل القدرة الإنتاجية لشركة “إمباور” إلى أكثر من مليون ومئة ألف طن من التبريد وتقدم خدماتها لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.

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