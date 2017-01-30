“إمباور” تشارك بـ”إكسبو تبريد المناطق” في الولايات المتحدة

ترأس أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، وفداً رفيع المستوى للمشاركة في مؤتمر وإكسبو الجمعية الأميركية لمهندسي التبريد والتدفئة وتكييف الهواء «ASHRAE» الذي ينعقد في الفترة من 28 يناير الجاري إلى 1 فبراير القادم في مدينة لاس فيغاس بالولايات المتحدة.

ويعد المؤتمر أكبر تجمع عالمي لكبار مزودي خدمات التبريد والتكييف في العالم، ويهدف إلى توحيد الرؤى ومشاركة الأفكار وأحدث النظم التكنولوجية في مجال التبريد والتكييف، نحو إيجاد حلول عملية ومتطورة لكفاءة استهلاك الطاقة في المجال، وتعزيز خدمات التبريد في الأماكن المغلقة.

بدوره، قال بن شعفار: تأتي المشاركة بالمؤتمر سيراً على خطى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تقضي بتحويل دبي لمركز عالمي للابتكار.

وانطلاقاً من ريادة «إمباور» في مجال تبريد المناطق وتبني أحدث الوسائل التكنولوجية ونظم الطاقة المتطورة في المنطقة، وأنشطتها الدولية عبر العديد من المشروعات العملاقة مع مختلف الدول ومع الأمم المتحدة في عدد من الدول النامية، فنحن حريصون على تبادل الخبرات في مجال التبريد عالمياً.

كما نهدف من خلال مشاركتنا إلى استعراض التجارب الناجحة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التجارب الأخرى في نظم إدارة الطاقة والمياه المتقدمة وسبل تعزيز التنمية المستدامة للقطاع، مما سيكون له أبلغ الأثر في تطوير الأنظمة المطبقة على مستوى المنطقة.

ونوه إلى أن المؤتمر يقدّم مجموعة فعاليات وأنشطة تدريبية وتعليمية، فضلاً عن الندوات والحلقات النقاشية داخل المعهد التعليمي مثل «تصنيف المبردات بحسب الاحتياجات المتغيرة للمجتمع»، و«متغيرات التصميم والتشغيل والتطبيق للمبردات»، و«تصميم أنظمة المضخات الحرارية الأرضية الفعالة بأسعار معقولة».

كما تناقش الندوات قضايا محورية مؤثرة في صناعة التبريد والتكييف عالمياً مثل «آثار التغير المناخي على صناعة التبريد والتكييف»، و«إدارة نظم طاقة المياه»، وغيرها من الموضوعات الهامة.

كما يضم المؤتمر أكثر من 200 من الخبراء العالميين في مجال التبريد والتكييف وإدارة الطاقة من كبرى الشركات والمعاهد العلمية العالمية، والمتحدث الرئيسي للمؤتمر هو «آدم ستيزنر»، كبير مهندسي مهمة المركبة «كيوريوسيتي روفر» التابعة لوكالة «ناسا» الفضائية على سطح المريخ.