“إمباور” تستعرض أفضل الممارسات والابتكارات في صناعة تبريد المناطق

استعرضت “إمباور” أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم أحدث ممارسات وابتكارات المؤسسة خلال فعاليات النسخة الـ 108 من مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لتبريد المناطق السنوي المنعقد في مدينة سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو الجاري.

وقال بن شعفار أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لتبريد المناطق /إمباور/ : “برزت صناعة تبريد المناطق باعتبارها واحدة من أفضل الحلول لتلبية احتياجات كفاءة الطاقة استجابة لتحديات ظاهرة الاحتباس الحراري التي تهدد العالم وقد أحرزت دولة الإمارات تقدما كبيرا في هذا المجال “.

وركزت حلقات النقاش على مجموعة متنوعة من المواضيع من بينها عرض تجارب الخبراء المتحدثين خلال الحلقات في مجال طاقة تبريد المناطق ولا سيما في كندا والصين وألمانيا واليابان وسنغافورة والإمارات وأمريكا وبريطانيا .

كما تمت مناقشة أثر الطاقة المتجددة على نماذج الأعمال المتعلقة بطاقة المناطق واستمراريتها وموثوقيتها.

كما ناقش الخبراء دور الحكومات والتحسينات المقترحة على السياسات المتبعة في القطاع واتجاهات الصناعة التي تشمل تفعيل انخراط القطاعين العام والخاص في مجال تبريد المناطق وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستثمارات التي تدفع نمو الصناعة.

وتمت مناقشة تحديات توسيع شبكة تبريد المناطق في منطقة الشرق الأوسط وعوامل النجاح الضرورية لبدء الأعمال في هذا القطاع إضافة إلى الاتجاهات والإمكانيات الكامنة في مجال الشبكات وطرق تثقيف وإشراك الحكومات المحلية لتعزيز نمو وتبني طاقة المناطق.

وتتماشى مشاركة “إمباور” في النسخة الـ 108 من مؤتمر ومعرض الجمعية الدولية لتبريد المناطق مع جهودها الرامية إلى تعزيز وجودها على الصعيد العالمي وذلك لتحقيق تواصل أفضل مع الجهات الفاعلة الرئيسية العالمية في قطاعي الطاقة والتبريد.

وتصل القدرة الإنتاجية لشركة “إمباور” إلى أكثر من مليون ومئتين وخمسين ألف طن من التبريد حيث تقدم خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة لعدد من المشاريع البارزة في إمارة دبي مثل مجموعة جميرا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري ومدينة دبي الطبية وأبراج بحيرات جميرا ونخلة جميرا وديسكفري جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي للتصميم والمنطقة العالمية للإنتاج الإعلامي وغيرها.

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