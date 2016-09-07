“إمباور” تدعو لتبني أنظمة تبريد المناطق في المشاريع المستقبلية

دعت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، مختلف المطورين والمستثمرين العقاريين في المعرض «للتبني الكامل لأنظمة تبريد المناطق في كل مشروعاتهم المقبلة والتي سيتم الكشف عنها في المعرض سواء داخل الإمارات أو خارجها. وأكدت الشركة أن تبريد المناطق هو الحل الأمثل للمشاريع العقارية لفائدة شركات التطوير العقاري والمستخدم النهائي والاقتصاد والبيئة.

وتأتي الدعوة في إطار ترويج «إمباور» لخدمات تبريد المناطق وأهميتها الكبيرة في ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على البيئة ودعم التوجه إلى تبني حلول المباني الخضراء، بالإضافة إلى توفيرها في نفقات التشغيل والصيانة وضمان استمرارية خدمة التبريد في كل أوقات العام وكفاءة التشغيل.

وشدد أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: «لا مفر من الاستغناء التدريجي عن أنظمة التبريد التقليدية والتحول إلى خدمات تبريد المناطق في الخليج. وتأتي دعوتنا للمستثمرين والمطورين المشاركين في معرض «سيتي سكيب غلوبال» من منطلق حرصنا على الانتشار والتوسع في خدمات تبريد المناطق داخل الإمارات وخارجها لما لها من مميزات لا حصر لها على المستوى البيئي والاقتصادي.

وهو ما يعكس أيضاً دورنا الريادي في تقديم تلك الخدمة داخل الإمارات ويسهم بشكل كبير في تحويل القطاع العقاري إلى قطاع يمثل أحد ركائز الاقتصاد الأخضر من خلال تبني أفكار الحلول الخضراء التي نحمل مهمة نشرها على عاتقنا بتوجيه مباشر من قيادة حكومتنا الرشيدة في كل ربوع العالم».