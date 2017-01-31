إكسبو 2020 يعتزم ترسية عقود بـ 11 مليار درهم

يعتزم مكتب إكسبو 2020 دبي ترسية 47 عقداً عقارياً بقيمة إجمالية قدرها 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) خلال عام 2017، وذلك في إطار الاستعدادات والتحضيرات الجارية لاستضافة أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وأفاد «إكسبو 2020 دبي» في بيان صحفي بأنه سيتم طرح 98 عقداً غير عقاري آخر، تتجاوز قيمتها الإجمالية 360 مليون درهم (98 مليون دولار أميركي)، قبل نهاية العام الجاري كذلك. ويتراوح ذلك بين تقديم خدمات استشارية قانونية وإدارة الحدث وإنتاج سلع ترويجية له. والتقاعدات الخاصة بالبناء لعام 2017 مفتوحة لكل المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، وتشمل المرحلة الثالثة والأخيرة من البنية التحتية الخاصة بالمناطق المساندة للحدث بما في ذلك موقف السيارات.

وتشمل التعاقدات الرئيسة التي تبرم هذا العام المناطق الثلاث الخاصة بالموضوعات الفرعية للحدث والتي ستستضيف غالبية أجنحة الحدث. ويشمل ذلك المناطق العامة وتصميم وتطوير وتسليم جميع البنى التحتية والإنشاءات المؤقتة المطلوبة لإطلاق الحدث.