إكسبو 2020 دبي يبرم شراكة مع “SAP”

أبرم إكسبو 2020 دبي شراكة مع شركة الحلول البرمجية “إس إيه بي” (SAP)، وذلك في خطوة ستدعم توفير تجارب متميزة تلبي المتطلبات الشخصية للملايين العازمين على زيارة الحدث العالمي.

وبموجب الاتفاقية سوف توفر “إس إيه بي” منصات التكنولوجيا الفورية التي ستتيح لمنظمي الحدث والعارضين، تحليل البيانات تحليلاً فورياً لرصد توجّهات الزوّار، ومن ثم استخدام النتائج لتقديم تجربة خاصة بكل زائر ومصممة حسب أولوياته وتطلعاته؛ وهو ما سيجعلها تجربة فريدة من نوعها في مثل هذه الأحداث العالمية.

ويمكن بذلك على سبيل المثال إرشاد الزوّار، الذين سيصلون إلى إكسبو 2020 دبي، إلى أقصر مسار إلى الأجنحة التي يفضلون زيارتها، مع محطات مقترحة يمكنهم التوقف عندها أثناء توجههم إلى الوجهة المقصودة، أو توجيههم كذلك إلى المكان الذي يستطيعون فيه الاطلاع على أحدث تقنيات الواقع الافتراضي إذا كانوا من عشاق التكنولوجيا.

ستُستخدم هذه الأفكار في توفير تجربة متكاملة خاصة بكل زائر تشمل جوانب رحلته كافة أثناء الحدث العالمي المرتقب، بما في ذلك سبل الضيافة والإقامة الفندقية والنقل والاتصالات.

وقال بيل ماكديرموت الرئيس التنفيذي لشركة (إس إيه بي): “بفضل تجاربها مع مختلف الأحداث العالمية الكبرى، مثل معارض إكسبو السابقة والدورات الأولمبية وبطولات كرة القدم الأمريكية، تمتلك ’إس إيه بي‘ من الخبرة والحلول التكنولوجية المستقبلية ما يؤهلها للتعاون مع ’إكسبو 2020 دبي’ من أجل إقامة واحد من أكثر الأحداث العالمية تطوراً على الصعيد التكنولوجي”.

وأضاف: “ستحرض ’إس إيه بي’ على إثراء تجربة ’إكسبو 2020 دبي‘ ومساعدة الحدث العالمي على إدارة فعالياته بطريقة سهلة ومبتكرة بما يدعم مكانة دبي التي تعد واحدة من أبرز المدن الذكية في العالم وأكثرها ابتكارا وابداعاً”.

“إس إيه بي” هي أول شريك دولي في فئة “شريك أول رسمي”، وسيُعلن عن شراكات مهمة أخرى في مجال التكنولوجيا وغيره، في المستقبل القريب.

ستنطلق فعاليات إكسبو 2020 دبي، أول أكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في 20 أكتوبر 2020 بإمارة دبي، ومن المتوقع أن يستطقب ملايين الزوار في مهرجان يحتفي بالأفكار الخلاقة والابتكارات التي يرجى بها تعزيز زخم التعاون العالمي من أجل دفع مسيرة التقدم البشري.