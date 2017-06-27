إقبال كبير على مراكز التسوق في أول أيام عيد الفطر

شهدت المحال التجارية ومراكز التسوق في الدولة إقبالاً كبيراً، حيث توافد عشرات آلاف المواطنين والمقيمين عليها، احتفالاً بعيد الفطر، وانقسم الزوار بين فريقين، الأول يسعى لشراء أكبر قدر من الاحتياجات للاستفادة من العروض والتخفيضات الكبيرة التي طرحتها عشرات المحال داخل المراكز التجارية، والثاني يسعى للترفيه وخاصة للعائلات.

وانتشر الآلاف في دبي مول ومول الإمارات وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف وغيرها من المراكز التجارية في دبي. أما في العاصمة أبوظبي فقد سجل كل من: ياس مول والوحدة مول ودلما مول والراحة مول ومشرف مول، إقبالاً كبيراً من الزوار بغرض الشراء والترفيه. كذلك شهدت المراكز التجارية في الشارقة، حضوراً وإقبالاً كبيرين من الزوار في صحارى وميجا مول.

وحرص الجمهور على شراء مستلزماتهم من هدايا وعطور وملبوسات ومأكولات، الأمر الذي رفع من المبيعات بشكل كبير، في ظل توجه بعض منافذ البيع ومراكز التسوق لطرح عروض تسويقية مغرية وبأسعار منافسة لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن.

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