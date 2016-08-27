إقالة مدير مصلحة الضرائب الدنماركية على خلفية فضيحة فساد

أقالت السلطات الدنماركية المدير العام لمصلحة الضرائب “سكات” من منصبه على خلفية أكبر فضيحة فساد بالهيئة تقدر بالمليارات.

وذكرت وسائل الإعلام الدنماركية، أن إقالة “ياسبر رونو سيمونسن” جاء بعد أشهر من الضغوط السياسية، بعدما تبين حدوث فضيحة احتيال ضريبى كبرى بالهيئة تقدر بعدة مليارات من الكرونر.

وتبين أن مصلحة الضرائب أخفقت فى التعامل مع العديد من التحذيرات الخاصة بتهرب بعض الشركات الأجنبية من دفع الضرائب المستحقة، بناء على وثائق مزيفة.

وذكر موقع “ذا لوكال” الإخبارى أمس، أنه عادة ما يتم خصم 27 % من الإيرادات لصالح الضرائب فى الدنمارك، ولكن التحقيقات كشفت عن أن شبكة كبيرة من الشركات بالخارج قد انتهكت النظام الضريبى فى الدنمارك، مما تسبب فى خسائر تقدر بحوالى 2 ,6 مليار كرونر خلال الفترة من 2012 وحتى 2015 . أما إجمالى حجم الاحتيال حاليا فقد بلغ ما لا يقل عن 3 ,12 مليار كرونر “9 ,1 مليار دولار”.

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