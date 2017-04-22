إعمار: 24 مليون متر مربع رصيد الشركة من الأراضي في الإمارات

قالت شركة “إعمار العقارية” إنها زادت رصيدها من الأراضي، ولا سيما في دبي، دون الحاجة لضخ استثمارات مالية جديدة، وذلك عبر مشاريع مشتركة وشراكات استراتيجية مع أطراف أخرى.

ويبلغ رصيد الشركة من الأراضي في دولة الإمارات حالياً أكثر من 24 مليون متر مربع، ليصل إجمالي رصيدها من الأراضي في جميع الأسواق إلى أكثر من 190 مليون متر مربع، وفق ما صدر عن الشركة رسميا.

وقالت شركة إعمار إن لديها حالياً مشاريع قيد التطوير بقيمة 43 مليار درهم، مشيرة إلى أنها ستساهم في تعزيز إيرادات الشركة خلال السنوات المقبلة.

ونوهت “إعمار العقارية” إلى أنها حققت نمواً ملحوظاً في المبيعات العقارية في دبي خلال عام 2016 حيث وصلت قيمتها إلى 14.4 مليار درهم.

أما قيمة المبيعات في مختلف الأسواق الدولية للشركة خلال عام 2016 فقد وصلت إلى 3.9 مليار درهم.