إعمار للضيافة تفتتح فندق “روف المركز التجاري” بدبي

افتتحت “روف للفنادق” التابعة لمجموعة “إعمار للضيافة” فندق روف المركز التجاري في إمارة دبي، لافتة إلى أنها ستركز من خلاله على استضافة الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض.

وأوضحت الشركة أن الفندق الجديد يقع على مقربة من مركز دبي التجاري العالمي، ويبعد 10 دقائق فقط عن مطار دبي الدولي، ويضم 270 غرفة، ومركز لياقة بدنية، وحوض سباحة، ومرافق الخدمة الذاتية لغسيل الملابس طيلة اليوم، ومتجرا ضمن الفندق، وغرفا لحفظ الأمتعة، وصناديق أمانات.

وأضافت أن الفندق يقدم خيارات خاصة بالفعاليات، ومنها غرف الاجتماعات المزودة بتقنيات الاتصال، لافتة إلى أن الفندق يقدم خيارات متنوعة لوجبات الغذاء والطلبات السريعة، إضافة إلى تقديم القهوة والشاي والماء مجاناً.

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