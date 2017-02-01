“إعمار للضيافة” تفتتح فندق “روف المدينة الطبية” في دبي

افتتحت “روف للفنادق” التابعة لمجموعة “إعمار للضيافة”، فندق “روف المدينة الطبية” بالقرب من مدينة دبي الطبية.

ويعتبر هذا الفندق ثالث الفنادق التي افتتحتها المجموعة تحت العلامة التجارية “روف للفنادق” من الفئة المتوسطة، حيث تم افتتاح “روف وسط مدينة دبي” و”روف سيتي سنتر” من قبل.

ويقع الفندق الجديد على مقربة من مستشفى راشد والمستشفى الأمريكي، ويضم 286 غرفة في 11 طابقاً، 30 ٪ منها متصلة ببعضها البعض.

و تم الإعلان سابقا عن خطط لبناء 7 فنادق “روڤ” جديدة بالإضافة إلى 3 فنادق أخرى سيجري العمل على افتتاحها بحلول عام 2020 ليصل عدد فنادق العلامة التجارية في دبي إلى 10، وأكثر من 3700 غرفة فندقية، وذلك مع حلول “إكسبو 2020”.