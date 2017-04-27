إعمار ” تطلق مشروع “هاربور جيت 2” السكني

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أعلنت شركة إعمار العقارية المدرجة في سوق دبي المالي أنها ستطلق مشروع “هاربور جيت 2” في خور دبي اليوم.
وأوضحت الشركة – حسبما أوردت صحيفة “البيان الاقتصادي” أن المشروع يمتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة، ويقع على بعد 10 دقائق من مطار دبي الدولي، وبالقرب من برج الخور الذي تطوره الشركة بالتعاون مع دبي القابضة.
وأضافت أن المشروع يضم مجموعة من منازل البنتهاوس، و الدوبليكس، تطل بزاوية 270 درجة على برج خور دبي الجديد.
وحسب البيانات المتاحة من “أرقام” يعد مشروع “هاربور جيت” واحدا من أصل تسعة مشاريع عقارية تطورها إعمار في خور دبي، وهي “برج الخور”، “ذا كوف”، و”كريك جيت”، و”كريك هورايزون”، و”دبي كريك ريزدنس”، و”كريك سايد 18″، و”هاربور فيوز”، و”كريك هايتس أبارتمنت”.

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Tags:إعمارخور دبيمشروعات
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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