“إعمار” تطلق مشروعاً سكنياً جديداً في خور دبي

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أطلقت شركة “إعمار العقارية” المدرجة في سوق دبي المالي مشروعاً سكنياً جديداً، لافتة إلى أن المشروع يقع بالقرب من برج الخور الذي تطوره بالتعاون مع دبي القابضة في خور دبي.

وأوضحت الشركة – حسبما أوردت صحيفة “البيان الاقتصادي” أن المشروع يتألف من برجين يحملان اسم “كريك هايتس أبارتمنت” ويضمان شققاً سكينة تبدأ أسعارها من 1.1 مليون درهم لشقة من غرفة نوم واحدة، و 1.6 مليون درهم لشقتين من غرفتي نوم.

وأشارت الشركة إلى أن المشروع يعد تاسع مشاريعها في خور دبي بعد “برج الخور”، و “ذا كوف”، و “هاربور جيت”، و “كريك جيت”، و “كريك هورايزون”، و “دبي كريك ريزدنس”، و “كريك سايد 18″، و “هاربور فيوز”.

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Tags:#عقاراتإعمارخور دبي
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